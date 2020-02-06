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Динамо - Стрёмсгодсет. Смотреть онлайн
Киевское "Динамо" в товарищеском поединке будет противостоять один из аутсайдеров прошлогоднего чемпионата Норвегии.
За всю историю "годсеты", как их зовут на родине, дважды, 1970 и 2013 года, выигрывали чемпионат Норвегии. Еще 5 раз - Кубок.
В последнем розыгрыше чемпионата Норвегии 2019 "Стрёмсгодсет" занял 11 место из всех 16 команд. Команда потерпела 14 поражений и пропустила 54 гола в 30 матчах.
Поскольку новый сезон в чемпионате Норвегии (Элитесериен) начнется только в апреле, тренировочный сбор для "годсетов" начался буквально только что. Весь январь они отдыхали, а 1 февраля сыграли первый товарищеский поединок. Сегодняшний с "Динамо" - второй.
К слову, довольно значительна внимание к этой игре - со стороны норвежцев. Они называют "Динамо" большим клубом, выделяют успешную футбольную карьеру коуча Алексея Михайличенко в "Рейнджерс" и "Сампдории" и также будут транслировать поединок на своем клубном телеканале.
06.02.2020 16:00
Турция, город Белек. Поле - Gloria Football Center
Товарищеский матч
"Динамо" (Киев, Украина) - "Стрёмсгодсет" (Гульскоген, Драммен, Норвегия)
Видео поединка