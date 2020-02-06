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Ассистент Каштру сообщил о главных задачах на втором сборе
По сравнению с "идейным" первым
Ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино рассказал о задачах "горняков" на второй сбор.
- У нас была разная цель на первую и вторую части подготовки. В первой у нас было очень много идей, которые мы хотели интегрировать в команду.
Но идеи также заставляют тебя уставать - не только бег. Поэтому на втором сборе хотим оптимизировать нашу специализацию, которую отработали на первом.
Сейчас предоставим футболистам гораздо больше игрового времени.
Наша цель - постепенно подвести товарищеские матчи к официальным.