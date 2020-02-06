Буряк ответил на давние упреки, через которые в свое время покинул киевское Динамо

Леонид Буряк вспомнил тяжелые времена в истории киевского "Динамо", когда в 1984 году ему пришлось покинуть клуб.

Тогда распространялись слухи, мол Буряк с Олегом Блохиным хотят управлять "Динамо" вместо Валерия Лобановского.

"Тогда просто было стечение обстоятельств: команда не очень хорошо играла, 5-6 места занимала. А для Динамо существовало лишь 1 место. Соответственно, все искали проблему в Блохину и Буряку. Мы пошли - началось то же по Мунтяна, Рудакова. И люди быстрее стали заканчивали карьеру.

Каждый из той команды не доиграл по 2-3 года. Еще были силы и возможности. Выигрывали кубки, чемпионаты ...Но что поделаешь, это жизнь.

Сейчас приходит тренер в "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед", всех подвигает, набирает 6 новых футболистов, тратит 100 млн. Тогда было другое время. Однако все клубы искали футболистов новых, тем более "Динамо", которого интересуют прежде всего победы.

Мы с Блохиным - тренировать "Динамо"? Но это полный бред! Это разве сейчас кто-то захотел и поставил игрока тренером. О таком даже речь не шла. Это же целая наука. Не может человек вчера играть, а сегодня тренером становиться. Даже института физкультуры не хватит, чтобы познать это ремесло", - считает Буряк.