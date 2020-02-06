Санжар: После перерыва игра с точки зрения организации сломалась

Наставник львовских "Карпат" Роман Санжар дал свое резюме вчерашнему контрольному поединку "зелено-белых" с боснийской командой "Тузла Сити".

"Были неблагоприятные погодные условия, которые помешали обеим командам продемонстрировать свою лучшую игру. Матч нужно разделить на два совершенно разных тайма.

В первой половине встречи мы больше владели мячом, у нас работало взаимодействие на футбольном поле. Мы превосходили соперника по контролю игры и создавали некоторые моменты у ворот "Тузлы Сити". Однако позволили и боснийцам создать несколько моментов у наших владений.

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Сами себе "привезли" гол, но несмотря на все наши попытки сравнять счет, сделать это так и не удалось. Отмечу, что у нас было желание отыграться, однако где-то не хватало мастерства в завершающей фазе атаки. Считаю, что ребята были еще "тяжелые", потому что мы работаем в двухразовом режиме тренировок, поэтому нам не хватало свежести в игре и где присутствовали ошибки в простых ситуациях.

После перерыва игра с точки зрения ее организации сломалась: у нас на просмотре были игроки, которые, к слову, меня совершенно не впечатлили. И несколько наших ребят играли не на своих позициях. Во втором тайме мне было важно отследить индивидуальные качества игроков, и я получил определенную информацию. В целом же, если говорить по игре, то я не доволен".