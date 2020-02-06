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Русин на острие. Динамо объявило стартовый состав на матч с Стремсгодсетом

Премьер-лига
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А Сирота с Романчуком - в защите

Русин на острие. Динамо объявило стартовый состав на матч с Стремсгодсетом
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на контрольный поединок в Турции с норвежским клубом Стрёмсгодсет.

Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, Мащенко, де Пена, Сухоручко, Русин.

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Матч начнется в 16 часов.

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Стремсгодсет (Драммен) тренировочный сбор
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