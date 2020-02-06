Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Русин на острие. Динамо объявило стартовый состав на матч с Стремсгодсетом
А Сирота с Романчуком - в защите
Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на контрольный поединок в Турции с норвежским клубом Стрёмсгодсет.
Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, Мащенко, де Пена, Сухоручко, Русин.
Читайте такжеДинамо - Стрёмсгодсет. Смотреть онлайн
Матч начнется в 16 часов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм-канал ФК Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...