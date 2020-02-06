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Официально: Матч с Ворсклой Динамо проведет без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Наказание за поведение болельщиков в матче с Шахтером остается в силе

Официально: Матч с Ворсклой Динамо проведет без зрителей
Новина українською

Поединок 19-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится без зрителей.

Как сообщает официальный сайт киевлян, апелляция "Динамо" по делу о расизме в игре с "Шахтером" была отклонена.

При этом, поединок состоится не на НСК "Олимпийский", а на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Дата и время начала остаются неизменными – в субботу, 22 февраля, в 17:00.

Напомним, что во время матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0) с трибун звучали расистские оскорбления в адрес футболистов "Шахтера". Очень бурно на это отреагировали два футболиста "горняков" - Тайсон и Дентиньо. Первый сначала показал неприличный жест трибунам, а после выбил туда мяч. После этого арбитр встречи Балакин увел команды с поля, на некоторое время приостановив игру.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
06.02.2020 в 17:11
Ну і правильно... Навіщо ті глядачі У той же Полтаві по дві, три сотні ходять і все клас Так хамам не місце на стадіонах, утім хіба поліція завершила слідство? Виявила склад злочину та причетних осіб? Та їх взагалі хтось шукав? Чи все нехай вирішують братки? КАПЕЦЬ, як розумно. Одні організовують матч, а інші відповідають!
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Litb@rski (Кёльн)
06.02.2020 в 16:38
За то будет VAR
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