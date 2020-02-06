Официально: Матч с Ворсклой Динамо проведет без зрителей

Поединок 19-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится без зрителей.

Как сообщает официальный сайт киевлян, апелляция "Динамо" по делу о расизме в игре с "Шахтером" была отклонена.

При этом, поединок состоится не на НСК "Олимпийский", а на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Дата и время начала остаются неизменными – в субботу, 22 февраля, в 17:00.

Напомним, что во время матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0) с трибун звучали расистские оскорбления в адрес футболистов "Шахтера". Очень бурно на это отреагировали два футболиста "горняков" - Тайсон и Дентиньо. Первый сначала показал неприличный жест трибунам, а после выбил туда мяч. После этого арбитр встречи Балакин увел команды с поля, на некоторое время приостановив игру.