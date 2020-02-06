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Днепр-1 на втором сборе проведет 5 спаррингов. В том числе, и с Александрией

Премьер-лига
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Днепряне отправились на свой второй зимний сбор

Днепр-1 на втором сборе проведет 5 спаррингов. В том числе, и с Александрией
Новина українською

В четверг 6 февраля делегация "Днепра-1" отправилась на свой второй сбор в Турции.

В состав команды вошли 26 игроков.

На втором сборе днепряне запланировали пять спаррингов:

  • 9 февраля. СК "Днепр-1" - "Жетысу" (Талды-Курган, 5 место высшей лиги Казахстана)
  • 12 февраля. СК "Днепр-1" - "Чанчунь Ятай" (Чанчунь, 5 место 1 лиги Китая)
  • 12 февраля. СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" (5 место УПЛ)
  • 15 февраля. СК "Днепр-1" - "Кайрат" (Алматы, 2 место высшей лиги Казахстана)
  • 16 февраля. СК "Днепр-1" - "Динамо" (Батуми, 2 место высшей лиги Грузии)
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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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