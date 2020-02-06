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И снова разгром. Динамо забило три безответных мяча Стремсгодсету

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередная победа киевлян на сборах

И снова разгром. Динамо забило три безответных мяча Стремсгодсету
Новина українською

Киевское "Динамо" сыграло свой второй спарринг на втором сборе в Турции. В четверг 6 февраля киевляне померялись силами с норвежским "Стремсгодсетом".

В первом тайме подопечные Алексея Михайличенко имели ощутимое территориальное преимущество, которое, впрочем, в результат долго не могло перерасти.

Норвежцы умело гасили запал киевлян на подступах к штрафной, так что до опасных моментов дело доходило нечасто.

Выручил киевлян за пару минут до перерыва Карлос де Пена, который со штрафного в центре поля забил пусть и шальной, но очень красивый мяч.

После перерыва игра выровнялась, норвежцы поимели пару своих моментов (опять вопросы к Кадири), которые реализовать не сумели.

Впрочем, концовка матча снова была за киевлянами. На 74-й минуте отличился Миколенко, а за 10 минут до конца Сидорчук забил с подачи Цитаишвили.

3:0, очередная уверенная победа киевлян на сборах.

Динамо – Стремсгодсет 3:0

Голы: де Пена (42), Миколенко (74), Сидорчук (81)

Динамо (стартовый состав): Бойко (Бущан, 46), Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, Мащенко (Цитаишвили, 46), де Пена, Сухоручко, Русин (Соль, 46).

Динамо (с 67-й минуты): Бущан, Буяльский, Сидорчук, Кадири, Попов, Вербич, Миколенко, Цитаишвили, Дуэлунд, Кендзера, Соль

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В статье: Динамо (Киев) Стремсгодсет (Драммен)
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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
06.02.2020 в 19:37
а что здесь такого --всегда команды в контиграх выбирают намного слабее соперника-- бывают и осечки--Олимпик воообще идет без поражений и ничьих И ЧТО----ДК золото проиграло-- за серебро НАДО побороться - хотя возмут однозначно--или ПОМОГУТ---
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
06.02.2020 в 19:11
Перемога перемогою , а мені цікаво коли заб'є Соль . Вже й команди не топ , забивають всі кому не лінь . Мать швидше Бойко з Бущаном заб'ють , чим хфорвард .
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+3
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.02.2020 в 18:56
Настільки неприємна новина для зграй динамофобів та хейтерів, що жодного коментаря нема досі тут ))
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
06.02.2020 в 19:01
А что здесь особенного? Динамо обыграло команду своего уровня, молодцы
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+2
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
06.02.2020 в 19:05
виходить що, коли кроти не обіграли аутсайдера з данії то виходить що це їх рівень))
+3
-2

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