И снова разгром. Динамо забило три безответных мяча Стремсгодсету

Киевское "Динамо" сыграло свой второй спарринг на втором сборе в Турции. В четверг 6 февраля киевляне померялись силами с норвежским "Стремсгодсетом".

В первом тайме подопечные Алексея Михайличенко имели ощутимое территориальное преимущество, которое, впрочем, в результат долго не могло перерасти.

Норвежцы умело гасили запал киевлян на подступах к штрафной, так что до опасных моментов дело доходило нечасто.

Выручил киевлян за пару минут до перерыва Карлос де Пена, который со штрафного в центре поля забил пусть и шальной, но очень красивый мяч.

После перерыва игра выровнялась, норвежцы поимели пару своих моментов (опять вопросы к Кадири), которые реализовать не сумели.

Впрочем, концовка матча снова была за киевлянами. На 74-й минуте отличился Миколенко, а за 10 минут до конца Сидорчук забил с подачи Цитаишвили.

3:0, очередная уверенная победа киевлян на сборах.

Динамо – Стремсгодсет 3:0

Голы: де Пена (42), Миколенко (74), Сидорчук (81)

Динамо (стартовый состав): Бойко (Бущан, 46), Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, Мащенко (Цитаишвили, 46), де Пена, Сухоручко, Русин (Соль, 46).

Динамо (с 67-й минуты): Бущан, Буяльский, Сидорчук, Кадири, Попов, Вербич, Миколенко, Цитаишвили, Дуэлунд, Кендзера, Соль