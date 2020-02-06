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Игнатенко отправился в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
(2 голосов)

Неожиданно

Игнатенко отправился в аренду в Мариуполь
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко, который досрочно покинул венгерский "Ференцварош", вторую часть сезона проведет в "Мариуполе".

Как сообщает ТК "Футбол", "Мариуполь" арендовал игрока до конца сезона, а сам хавбек уже успел сыграть за азовцев в спарринге с "Стрипфингом" (3:2).

Напомним, что аренда Игнатенко в "Ференцвароше" была рассчитана до конца сезона, однако венгерский клуб досрочно разорвал отношения с игроком, вернув Даниила "Шахтеру" уже зимой.

За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Игнатенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
06.02.2020 в 19:26
как неожиданно.........
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