Игнатенко отправился в аренду в Мариуполь

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко, который досрочно покинул венгерский "Ференцварош", вторую часть сезона проведет в "Мариуполе".

Как сообщает ТК "Футбол", "Мариуполь" арендовал игрока до конца сезона, а сам хавбек уже успел сыграть за азовцев в спарринге с "Стрипфингом" (3:2).

Напомним, что аренда Игнатенко в "Ференцвароше" была рассчитана до конца сезона, однако венгерский клуб досрочно разорвал отношения с игроком, вернув Даниила "Шахтеру" уже зимой.

За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.