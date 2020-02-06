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Мариуполь во втором спарринге за день разгромил Славию

Премьер-лига
(2 голосов)

Азовцы в форме

Мариуполь во втором спарринге за день разгромил Славию
Новина українською

"Мариуполь" в четверг 6 февраля сыграл сразу два спарринга. После утренней победы над австрийским "Стрипфинг" азовцы вечером разгромили болгарскую "Славию".

Украинская команда начала игру за здравие, создали в первые 15 минут пару хороших моментов, которые реализовать, впрочем, не смогла.

И все же в середине тайма подопечные Александра Бабича открыли счет после того, как Горбунов со штрафного мастерски дал в "девятку".

После перерыва игра выровнялась, "Славия" не хотела уступать, однако "кунг-фу" (мастерство) азовцев оказалось лучше.

Развязка наступила на 73-й минуте, когда Фомин реализовал пенальти, а в конце матча Танковский довел дело до разгрома. 3:0 уверенная победа.

Мариуполь — Славия (София, Болгария) 3:0

Голы: Горбунов (22), Фомин (73, пен), Танковский (86)

Мариуполь (стартовый состав): Гальчук, Яворский, Чоботенко, Тищенко, Горбунов, Мишнев, Чех, Федорчук, Полегенько, Топалов, Кулаков

Мариуполь (с 62-й минуты): Гальчук, Быков, Сагуткин, Петерман, Игнатенко, Танковский, Байдал, Дудик, Корниенко, Чурко, Фомин

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В статье: ФК Мариуполь
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Комментарии (1)
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Н-Махно (Мариуполь )
06.02.2020 в 20:00
хоть игната и танчика вернули
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