Юрист Динамо: УАФ нарушила принципы наказания, которые признаются Европейским судом по правам человека

Юрист киевского "Динамо" Дмитрий Бриф прокомментировал решение КДК УАФ наказать киевский клуб матчем без зрителей и штрафом из-за скандального эпизода в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Во время заседания апелляционного комитета УАФ и принятия им решения члены данного дисциплинарного органа полностью проигнорировали все аргументы "Динамо".

АК УАФ не предоставил никакой оценки тому факту, что уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), начатое по фактам, которые могли иметь место во время матча "Шахтер" – "Динамо", до сих пор не направлены в суд. Следствием дела не установлены и не привлечены к ответственности никакие лица, которые могли бы совершить указанное преступление. Тем самым четко зафиксирован юридический факт отсутствия признаков состава преступления, предусмотренный соответствующей статьей УК Украины.

АК УАФ полностью проигнорировал ходатайство "Динамо" о необходимости истребования у "Шахтера" и каналов "Футбол 1/2" видеозаписей с камер наблюдения стадиона и камер телетранслятора, которые могли зафиксировать данный инцидент, которое было заявлено в связи с их отказом предоставить запрашиваемые материалы нашему клубу.

Члены АК не приняли во внимание тот факт, что санкцией, которая могла быть применена за данное нарушение, является штраф (поскольку в течение последних двух лет "Динамо" не привлекалось к ответственности за подобные нарушения).

Дисциплинарные органы УАФ нарушили принципы предсказуемости наказания, которые признаются Европейским судом по правам человека – устоявшаяся практика дисциплинарных органов заключалась в том, что за нарушения, которые произошли во время гостевого матча, команды не наказывали запретом проведения домашнего матча со зрителями.

Ближайший матч "Динамо" был определен как первый матч УПЛ, в котором будет применяться технология VAR. По общему правилу дисциплинарных правил – решение АК вступает в силу через 21 день после его получения клубом, если иное не определено в самом решении. Но АК прямо отметил, что в данном случае решение вступает в силу с момента его провозглашения.

Тем самым АК сделал все возможное, чтобы дальнейшее обжалование этого решения оказалось абсолютно нецелесообразным, поскольку на тот момент матч уже будет проведен без зрителей", — сказал Бриф.