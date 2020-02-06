ТМ. Заря громит Ордабасы, Цыганикс забивает первый гол за луганчан

Луганская "Заря" сыграла свой первый спарринг на втором сборе в Турции. В четверг 6 февраля луганчане соперничали с казахстанским "Ордабасы".

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе, однако луганчене один из своих шансов реализовали – за минуту до свиста на перерыв Кабаев на замахе убрал защитника и пробил в девятку.

После перерыва характер игры не изменился, однако луганчане были удачливее – Кабаев удвоил счет, а Цыганикс подвел итог, забив свой первый гол за луганчан, пусть и в не официальном матче.

Заря – Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 3:0

Голы: Кабаев (44, 50), Цыганикс (75)

Заря (стартовый состав): Заури Махарадзе (Никола Василь, 46), Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Дмитрий Иванисеня, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев, Михайло Перович.

Заря (с 60 минуты): Никола Василь, Виталий Вернидуб, Артём Громов, Максим Лунёв, Андрейс Цыганикс, Игорь Чайковский, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Артём Мильченко, Дмитрий Поддубный.