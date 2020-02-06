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Додо получил травму в матче за сборную Бразилии

Премьер-лига
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Сколько пропустит защитник, пока что неизвестно

Додо получил травму в матче за сборную Бразилии
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо, который в настоящее время в составе олимпийской сборной Бразилии борется за путевку на Олимпиаду, получил травму в матче с Колумбией.

Додо был заменен на 75-ой минуте матча и точно пропустит ближайший поединок команды против Уругвая.

У парня проблемы с левой лодыжкой, по причине чего он даже не тренировался с командой вчера и его присутствие не планируется в ближайшей игре с уругвайцами.

Детальный характер травмы, как и сроки восстановления, станут известны позднее.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Globo

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