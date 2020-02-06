Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо получил травму в матче за сборную Бразилии
Сколько пропустит защитник, пока что неизвестно
Защитник "Шахтера" Додо, который в настоящее время в составе олимпийской сборной Бразилии борется за путевку на Олимпиаду, получил травму в матче с Колумбией.
Додо был заменен на 75-ой минуте матча и точно пропустит ближайший поединок команды против Уругвая.
У парня проблемы с левой лодыжкой, по причине чего он даже не тренировался с командой вчера и его присутствие не планируется в ближайшей игре с уругвайцами.
Детальный характер травмы, как и сроки восстановления, станут известны позднее.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Globo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...