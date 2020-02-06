Додо получил травму в матче за сборную Бразилии

Защитник "Шахтера" Додо, который в настоящее время в составе олимпийской сборной Бразилии борется за путевку на Олимпиаду, получил травму в матче с Колумбией.

Додо был заменен на 75-ой минуте матча и точно пропустит ближайший поединок команды против Уругвая.

У парня проблемы с левой лодыжкой, по причине чего он даже не тренировался с командой вчера и его присутствие не планируется в ближайшей игре с уругвайцами.

Детальный характер травмы, как и сроки восстановления, станут известны позднее.