Александрия обыграла прославленный Левски

Свой очередной матч на учебно-тренированном сборе в Турции сыграла "Александрия". В четверг 6 февраля горожане играли с болгарским "Левски".

В первом тайме инициативой владели александрийцы и на 33 минуте "горожане" открывают счет после быстрой контры (разобрался Ситало).

Начало второго тайма также прошло под диктовку украинкой команды, что и привело к трудовому голу Задераки после навеса с фланга.

Концовка матча была за болгарами, которые забили с пенальти после игры рукой, однако большего "Левски" достичь не смог. 2:1, победа "Александрии".

Александрия - Левски 2:1

Голы: Ситало, 33, Задерака, 60 '- Костов, 76' (пен)