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Александрия обыграла прославленный Левски

Премьер-лига
(2 голосов)

Горожане продолжают побеждать

Александрия обыграла прославленный Левски
Новина українською

Свой очередной матч на учебно-тренированном сборе в Турции сыграла "Александрия". В четверг 6 февраля горожане играли с болгарским "Левски".

В первом тайме инициативой владели александрийцы и на 33 минуте "горожане" открывают счет после быстрой контры (разобрался Ситало).

Начало второго тайма также прошло под диктовку украинкой команды, что и привело к трудовому голу Задераки после навеса с фланга.

Концовка матча была за болгарами, которые забили с пенальти после игры рукой, однако большего "Левски" достичь не смог. 2:1, победа "Александрии".

Александрия - Левски 2:1

Голы: Ситало, 33, Задерака, 60 '- Костов, 76' (пен)

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В статье: ФК Александрия
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Комментарии (1)
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vs-vorota (Alexandriya)
06.02.2020 в 23:05
Хорошие два гола.
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