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Шаран: Безбородько пообещал, что в чемпионате такого не будет - надо сдерживать себя

Премьер-лига
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Схватка с болгарами и недовольство тренера

Шаран: Безбородько пообещал, что в чемпионате такого не будет - надо сдерживать себя
Новина українською

Коуч "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче в Турции с болгарским "Левски" (2:1).

Доволен как первым таймом, так и вторым.

"Но погодные условия ...Сильный ветер мешал. В общем я доволен. Позавчера утром было сильное нагрузки. Я видел, что у ребят не было свежести. Но тактически действовали неплохо.

Я не доволен действиями в конце поединка - после пропущенного мяча с 11-метровой отметки", - говорит Владимир Шаран.

В одном из эпизодов Денис Безбородко сошелся в схватке с игроком болгарской команды.

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"Футболисты говорят мне, что на сборе так можно ...Только я так не считаю. Безбородко пообещал, что в чемпионате такого не будет.

Будем надеяться. Потому что нужно сдерживать свои эмоции. Болгарская команда также не хотела проигрывать. Они считались фаворитами в этом поединке", - добавил тренер.

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В статье: Владимир Шаран Левски (София) ФК Александрия Контрольный матч Денис Безбородько тренировочный сбор
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Источник:
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