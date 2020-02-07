В товарищеском матче с австрийцами получил повреждение хавбек Мариуполя

Александр Бабич, наставник ФК "Мариуполь", подытожил товарищеский поединок своей команды с "Стрипфингом" с 3 лиги Австрии (3:2).

Коуч уверяет, что результат откладывает на задний план.

"Готовили много позиционных атак. Предыдущие 2 дня как раз это отрабатывали. Хочу отметить, что многое из тех наработок нам удавались.

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Конечно, есть и ошибки. И оппонент играл против нас очень агрессивно - много прессинговали. Такая агрессия была, что моментами переходила в грубость. А это чревато травмами. Вот и у нас Кащук (полузащитник Алексей Кащук, - ред.) травмировался.

Без травм не бывает. Главное, что ребята стараются выполнять то, чего мы от них требуем.

Чем ближе к чемпионату ...Мы хотим, чтобы у нас больше всего удавалось, было меньше ошибок. Могу ребят похвалить за характер и выполнения указаний", - отметил Бабич.