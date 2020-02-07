ФК Львов проведет сегодня два товарищеских матча

Тренерский штаб профессионального футбольного клуба "Львов" договорился о проведении сразу 2 спаррингов в день.

"Сине-золотые львы" проведут спарринге с латвийским клубом "Спартак" из Юрмалы. Этот матч начнется в 10:00.

"Спартак" был основан лишь в 2007 году, а уже в 2016 и 2017 годах дважды подряд становился чемпионом Латвии.

В 2015 году команда также дошла до финала Кубка Латвии. Предыдущий сезон клуб из Юрмалы занял 5 место в чемпионате. Главным тренером команды является итальянский специалист Нунцио Дзаветтьери.

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Кроме того, у команды запланирован спарринг с другим латвийским клубом "Валмиера" из Латвии. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.