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ФК Львов проведет сегодня два товарищеских матча
Первый - менее чем за час
Тренерский штаб профессионального футбольного клуба "Львов" договорился о проведении сразу 2 спаррингов в день.
"Сине-золотые львы" проведут спарринге с латвийским клубом "Спартак" из Юрмалы. Этот матч начнется в 10:00.
"Спартак" был основан лишь в 2007 году, а уже в 2016 и 2017 годах дважды подряд становился чемпионом Латвии.
В 2015 году команда также дошла до финала Кубка Латвии. Предыдущий сезон клуб из Юрмалы занял 5 место в чемпионате. Главным тренером команды является итальянский специалист Нунцио Дзаветтьери.
Кроме того, у команды запланирован спарринг с другим латвийским клубом "Валмиера" из Латвии. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.