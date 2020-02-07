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Бразильцы разгромили молодежную команду Динамо
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Молодежная команда "Динамо" провела первый контрольный матч на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Подопечные Юрия Мороза, Гусева и Шматоваленко уступили молодеже бразильского "Гремио Новоризонтино".
Контрольный матч
06.02.2020. Белек, Турция
"Динамо" (U21) - "Гремио Новоризонтино" (U21) - 0:3
Голы: Токантис (8), Христофер (11), Бомащук (автогол, 67)
Предупреждение: Бомащук (51), Рязанцев (52) - Мартин (63)
Удаление: Рязанцев (90, второе предупреждение)
"Динамо" (U21): Кучерук - Кузык, Гук, Дьячук, Опанасенко - Глушач, Н. Волошин, Яцык, Исадченко, Близниченко - М. Попов
На замены выходили: Малыш, Мащенко, Бомащук, Маленков, Рязанцев, Урсулов, игрок на просмотре, Мартин
"Гремио Новоризонтино" (U21) (стартовый состав): Жоау Витор - Эдилсон, Рике, Жоау Аугусту, Диего Хустен - Бруну, Жезус, Сержиу, Христофер, Нандо - Токантис