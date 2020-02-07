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Бразильцы разгромили молодежную команду Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Сравнить молодежь двух стран

Бразильцы разгромили молодежную команду Динамо
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Молодежная команда "Динамо" провела первый контрольный матч на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Подопечные Юрия Мороза, Гусева и Шматоваленко уступили молодеже бразильского "Гремио Новоризонтино".

Контрольный матч

06.02.2020. Белек, Турция

"Динамо" (U21) - "Гремио Новоризонтино" (U21) - 0:3

Голы: Токантис (8), Христофер (11), Бомащук (автогол, 67)

Предупреждение: Бомащук (51), Рязанцев (52) - Мартин (63)

Удаление: Рязанцев (90, второе предупреждение)

"Динамо" (U21): Кучерук - Кузык, Гук, Дьячук, Опанасенко - Глушач, Н. Волошин, Яцык, Исадченко, Близниченко - М. Попов

На замены выходили: Малыш, Мащенко, Бомащук, Маленков, Рязанцев, Урсулов, игрок на просмотре, Мартин

"Гремио Новоризонтино" (U21) (стартовый состав): Жоау Витор - Эдилсон, Рике, Жоау Аугусту, Диего Хустен - Бруну, Жезус, Сержиу, Христофер, Нандо - Токантис

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Гремио Новоризонтино тренировочный сбор
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.02.2020 в 11:09
О, як тільки поразка, хай молодіжки, хай в тоариському матчі, хай у міжсезоння, хай у вкрай ослабленому складі. без головних своїх гравців молодіжки, то тут зразу коментарі "динамолюбів", які ще й брехливо кажуть, що вони "наші" ))
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Siren05 (Мариуполь)
07.02.2020 в 11:00
Ну хоть один наши забили, что не может не радовать!
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Лекарь (село Дарница)
07.02.2020 в 10:42
А где, собственно, видео?
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