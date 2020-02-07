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Кабаев рассказал о голах в контрольном матче с Ордабасы

Премьер-лига
(1 голосов)

И 75-процентную готовность команды

Кабаев рассказал о голах в контрольном матче с Ордабасы
Новина українською

№ 22 "Зари", игрок атаки Владислав Кабаев, сообщил о подготовке команды к возобновлению розыгрыша УПЛ, а в частности о матче с казахским "Ордабасы".

Владислав уверяет, что матч удался - видно по счету.

"Первые 20 минут много ошибались, много брака было. Потом забили гол, стало легче. Во втором тайме команда расслабилась, создавала моменты, игра удавалась так, как должны были играть с первых минут.

Впереди еще 3 матча. Я не скажу, что мы уже готовы на 100%. Но, видимо, 75% уже есть. Потому что вскоре чемпионат, остается мало времени, чтобы подготовиться к первой игре с "Мариуполем", - говорит Влад.

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В игре с "Ордабасы" Кабаев отметился дублем.

"Сначала Юрченко отдал хорошую передачу, как тренер просит - открылся между линиями и получил. Во втором я уже взял игру на себя, пробил с левой ноги, хорошо попал. Дай Бог, чтобы в чемпионате все удавалось", - добавил Владислав.

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В статье: Заря (Луганск) Товарищеский матч Контрольный матч Ордабасы (Шымкент) Владлен Юрченко Владислав Кабаев
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Источник:
ФК Зоря

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