Кабаев рассказал о голах в контрольном матче с Ордабасы

№ 22 "Зари", игрок атаки Владислав Кабаев, сообщил о подготовке команды к возобновлению розыгрыша УПЛ, а в частности о матче с казахским "Ордабасы".

Владислав уверяет, что матч удался - видно по счету.

"Первые 20 минут много ошибались, много брака было. Потом забили гол, стало легче. Во втором тайме команда расслабилась, создавала моменты, игра удавалась так, как должны были играть с первых минут.

Впереди еще 3 матча. Я не скажу, что мы уже готовы на 100%. Но, видимо, 75% уже есть. Потому что вскоре чемпионат, остается мало времени, чтобы подготовиться к первой игре с "Мариуполем", - говорит Влад.

В игре с "Ордабасы" Кабаев отметился дублем.

"Сначала Юрченко отдал хорошую передачу, как тренер просит - открылся между линиями и получил. Во втором я уже взял игру на себя, пробил с левой ноги, хорошо попал. Дай Бог, чтобы в чемпионате все удавалось", - добавил Владислав.