Скрипник: Больных и травмированных почти нет – разве что Никита Шевченко

Впечатлениями от вчерашней совместной тренировки поделился главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник. Цитирует специалиста пресс-служба клуба.

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– Ребята работают на фоне усталости, тем не менее, показывают желание в игре. Знаем, что нас ждет впереди и готовимся к этому. Радует, что больных и травмированных почти нет. Разве что Никита Шевченко, о котором было известно ранее. У нас хорошая обойма, которая работает на хорошем уровне. Стараемся развиваться и дальше.

– Молодежь, которая сейчас на сборах, продолжит работу с первой командой в Украине?

– Они прогрессируют. Парни будут тренироваться у нас, но больше игрового времени будут получать в молодежной команде. Рады, что у нас есть такая молодежь. В футболе не бывает все и сразу, но первый шаг они сделали.

– Вчера после совместной тренировки вы некоторое время общались с, если можно так сказать, "будущими" тренерами.

– Меня попросили ответить на несколько вопросов, что я и сделал. Они интересуются, как, в свое время, и я интересовался многими аспектами футбола. Это рабочий процесс. Это нормально, когда тренеры обмениваются своим опытом. В Европе все так делают.

– Владислав Кабаев в интервью выразил свое мнение о том, что на сегодня команда готова к возобновлению чемпионата на 75%. Вы с ним согласны?

– Я дам чуть меньше. На вторых сборах у нас скоростная работа. Она не тренируется за месяц до возобновления чемпионата. Мы выходим на финишную прямую, где, повторюсь, скоростной аспект выходит на первый план. Потом эта работа и добавит проценты к общему состоянию команды. Надеемся, что к 22 февраля будем в полной боевой готовности.