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Даниил Игнатенко: Очень боюсь посвящения

Премьер-лига
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Хотел бы с первой игры играть в основе

Даниил Игнатенко: Очень боюсь посвящения
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Хавбек Даниил Игнатенко недавно присоединился к "Мариуполю" в Турции и уже тренируется со старой-новой командой, за которую выступал в 2018-2019 годах.

Данил знает всех коллег. Говорит, что коллектив его принял нормально.

"Не знаю, будет ли посвящение, или нет. Я этого очень боюсь. Если песни придется петь.

Сейчас втягиваюсь. Надо завоевывать место в стартовом составе, доказывать свою боеспособность на тренировках, в играх. Набираю форму, а дальше будет видно. Надеюсь, что уже в первом туре буду в основном составе", - говорит игрок.

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В Игнатенко - контракт на 4 года с "Шахтером".

"В "Мариуполь" я пришел в аренду на полгода. Дальше ...Не знаю, все будет зависеть от того, как себя проявлю. Если хорошо - поеду в Европу или вернусь в "Шахтер". Все зависит от меня, как я буду работать", - добавляет Даниил.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) контракт аренда Даниил Игнатенко тренировочный сбор
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Источник:
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