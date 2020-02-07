ТМ. Олимпик оступился в 7 матче на сборе - после 6 побед подряд

"Олимпик" в Турции провел товарищеский матч с аутсайдером чемпионата Северной Македонии - командой "Работнички", которая пока занимает последнюю позицию в турнирной таблице: 11 поражений после 18 матчей.

Матч завершился вничью 1:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Командам долгое время ничего не удавалось создать у ворот друг друга. Более того, до 35-й минуты, когда был открыт счет, соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот. А вот под конец тайма футболисты на поле активизировались и смогли порадовать немногочисленных зрителей сразу двумя забитыми голами.

Первыми забили македонцы. После подачи углового Максим Тейшейра в своей штрафной перестарался в отборе и совершил «накладку» против игрока соперника, рефери матча указал на «точку». Кичак был близок, чтобы свою команду спасти, но мяч все же нырнул в угол ворот после удара от нападающего.

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Однако уже через 2 минуты счет снова стал равным. Балашов хорошо подал с углового на дальнюю штангу, где Иван Зотько с линии вратарской расстрелял ворота македонской команды ударом головой.

Вторая половина встречи забитых голов не подарила. Упрекнуть в самоотдаче и желание футболистов нельзя. На поле было много позиционной борьбы. Усложнял задачу командам креативить в атаке сильный ветер. Дегтярев, Чогадзе и Шахаб имели перспективные моменты, но воспользоваться ими футболистам Олимпика не удалось.

Что касается работничков, то македонцы во втором тайме проблем Крынская практически не создали. Голкипер дончан больше вступал в игру, получая передачи от своих же защитников, чем после ударов со стороны оппонентов.

В итоге счет первого тайма остался неизменным.

Следующий контрольный поединок команда Висенте Гомеса сыграет уже завтра, 8 февраля. Соперником Олимпика будет люксембургский ФК "Расинг".

Товарищеский матч

"Олимпик" (Донецк, Украина) - "Работнички" (Скопье, Северная Македония) - 1:1

Голы: Зотько (38) - Тошевски (35)

"Олимпик": Кичак (Крынская 45) - Зотько (Цимбалюк 60), Ксенз (Вербная 60), Снурницин (Лукьянчук 60), Кравченко (Лебеденко 30), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло 60), Тейшейра (Чогадзе 60), Имер (Дегтярев 60), Шахаб (Баланюк 55).