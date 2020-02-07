Цыганков не будет заигран в спаррингах Динамо, однако должен восстановиться к матчу с Ворсклой

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков, у которого ранее было выявлено воспаление мышц, скорее всего, до конца турецкого сбора команды будет работать индивидуально и вряд ли сыграет в спаррингах киевлян.

Тренерский штаб не будет рисковать здоровьем игрока и целенаправленно готовит Цыганкова уже к матчам УПЛ.

Таким образом, возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.