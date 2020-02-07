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Цыганков не будет заигран в спаррингах Динамо, однако должен восстановиться к матчу с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренерский штаб целенаправленно готовит игрока к официальным матчам

Цыганков не будет заигран в спаррингах Динамо, однако должен восстановиться к матчу с Ворсклой
Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков, у которого ранее было выявлено воспаление мышц, скорее всего, до конца турецкого сбора команды будет работать индивидуально и вряд ли сыграет в спаррингах киевлян.

Тренерский штаб не будет рисковать здоровьем игрока и целенаправленно готовит Цыганкова уже к матчам УПЛ.

Таким образом, возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится в Киеве 22-го февраля.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (1)
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Сокира (New Castle)
07.02.2020 в 17:47
Ми можем будувати різні теорії, але футбальор в такому стані входить уже в другий сезон.Совпадєнійє? - Нє думаю! З такими зарплатами їм в )(уй те динамо не впиралось.Он, Європа, там інша справа.А за динамо хай Де Пена корячиться з Піварічем.Он, Кєла Шапаренко відкрито каже :год-два, і на)(уй то Динамо!
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