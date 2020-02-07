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Дерлис Гонсалес в шаге от подписания контракта с парагвайской Олимпией

Премьер-лига
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Завтра должны быть улажены последние детали

Дерлис Гонсалес в шаге от подписания контракта с парагвайской Олимпией
Новина українською

Хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес, который выступал в аренде в "Сантосе", прибыл в Парагвай для подписания контракта с местной "Олимпией".

"Месяц назад я говорил, что улетаю с мечтой вернуться, и сегодня эта мечта исполняется. Завтра должны быть улажены последние детали трансфера, но для меня важно, что я возвращаюсь туда, где счастлив.

Я очень тронут теплой встречей, которую мне организовали фанаты в аэропорту и теперь должен им отплатить на футбольном поле", - сказал Дерлис.

Ранее сообщалось, что "Динамо" согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса "Олимпии" за 5 млн долларов.

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В статье: Динамо (Киев) Сантос (Бразилия) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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Источник:
abc

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