Дерлис Гонсалес в шаге от подписания контракта с парагвайской Олимпией

Хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес, который выступал в аренде в "Сантосе", прибыл в Парагвай для подписания контракта с местной "Олимпией".

"Месяц назад я говорил, что улетаю с мечтой вернуться, и сегодня эта мечта исполняется. Завтра должны быть улажены последние детали трансфера, но для меня важно, что я возвращаюсь туда, где счастлив.

Я очень тронут теплой встречей, которую мне организовали фанаты в аэропорту и теперь должен им отплатить на футбольном поле", - сказал Дерлис.

Ранее сообщалось, что "Динамо" согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса "Олимпии" за 5 млн долларов.