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Дерлис Гонсалес в шаге от подписания контракта с парагвайской Олимпией
Завтра должны быть улажены последние детали
Хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес, который выступал в аренде в "Сантосе", прибыл в Парагвай для подписания контракта с местной "Олимпией".
"Месяц назад я говорил, что улетаю с мечтой вернуться, и сегодня эта мечта исполняется. Завтра должны быть улажены последние детали трансфера, но для меня важно, что я возвращаюсь туда, где счастлив.
Я очень тронут теплой встречей, которую мне организовали фанаты в аэропорту и теперь должен им отплатить на футбольном поле", - сказал Дерлис.
Ранее сообщалось, что "Динамо" согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса "Олимпии" за 5 млн долларов.