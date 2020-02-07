Динамо дозаявило на УПЛ 16-летнего форварда

Киевское "Динамо" обновило заявку на весеннюю часть сезона УПЛ. Киевский клуб дозаявил 16-летнего украинского нападающего Кирилла Попова. Парень заявлен по списку "Б".

Отметим, что Попов является воспитанником "Динамо" и вызывается в сборную Украины U-17. Сейчас футболист находится на учебно-тренировочном сборе "Динамо" в Турции с командой U-21.

Напомним, что ранее киевляне также внесли в заявку голкипера Дениса Игнатенко (2002 года рождения), защитника Максима Дячука (2003) и нападающего Назара Волошина (2003).