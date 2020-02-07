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Динамо дозаявило на УПЛ 16-летнего форварда

Премьер-лига
(3 голосов)

Кирилл Попов - в заявке киевлян

Динамо дозаявило на УПЛ 16-летнего форварда
Новина українською

Киевское "Динамо" обновило заявку на весеннюю часть сезона УПЛ. Киевский клуб дозаявил 16-летнего украинского нападающего Кирилла Попова. Парень заявлен по списку "Б".

Отметим, что Попов является воспитанником "Динамо" и вызывается в сборную Украины U-17. Сейчас футболист находится на учебно-тренировочном сборе "Динамо" в Турции с командой U-21.

Напомним, что ранее киевляне также внесли в заявку голкипера Дениса Игнатенко (2002 года рождения), защитника Максима Дячука (2003) и нападающего Назара Волошина (2003).

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В статье: Динамо (Киев) Кирилл Попов
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.02.2020 в 20:01
Динамо дозаявило на УПЛ 16-летнего форвардаПремьер-лига 7 февраля 2020, пятница. 19:33 Денис Попов - в заявке киевлян (с) Киевское "Динамо" обновило заявку на весеннюю часть сезона УПЛ. Киевский клуб дозаявил 16-летнего украинского нападающего Кирилла Попова. (с)
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СашаXM (Хмельницкий)
07.02.2020 в 20:54
не то шо у Д играков 0!! одни биби )) совы )
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