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Буряк: Заберите у Зари арендованных у Шахтера и Динамо, и команды не будет

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист считает, что Заря пока что не готова сместить Динамо со второй строчки

Буряк: Заберите у Зари арендованных у Шахтера и Динамо, и команды не будет
Новина українською

Экс- тренер "Динамо" Леонид Буряк считает, что киевский клуб не опустится в нынешнем сезоне ниже 2-го места в УПЛ.

"Не думаю, что "Динамо" окажется на 3-й строчке. Пока нет команд, которые могут вытеснить киевский клуб.

Половина игроков "Зари" арендованы у "Шахтера", половина — у "Динамо". Забираете этих футболистов — команды нет", — сказал Буряк.

Напомним, что на данный момент в "Заре" играют двое арендованных у "Динамо" футболистов - Богдан Леднев и Александр Тымчик. Арендованных у "Шахтера" игроков в составе луганского клуба нет.

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В статье: Заря (Луганск) Леонид Буряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Stargorod Sport

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Комментарии (10)
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Кююмалайнен (Київ)
07.02.2020 в 20:41
Лажанул по полной
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Damien (Kyiv)
07.02.2020 в 20:26
Ну запарился дядька, бывает... Возраст дает о себе знать
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
07.02.2020 в 20:22
9 августа 2005 г Сегодня руководство ФК Динамо Киев приняло решение об увольнении с поста главного тренера Леонида Буряка, поскольку не видит более позитивных перспектив сотрудничества с ним- июнь- августа 2005 год -- САМЫЙ короткий срок руководства командой в истории ДК --
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Hugo64 (PARIS)
07.02.2020 в 20:15
всегда считал Л Буряка адекватным человеком и очень хорошим футболистом-- даже когда был конфликт с Сабо -- поддерживал буряка-- а оказалось он СКАЗОЧНЫЙ д--б---
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Карикатурист (Білозерське)
07.02.2020 в 20:09
Космонавти літять у космос і повертаються звідти, а Буряк там постійно і без ракет. Ну як тобі таке, Ілон Маск?
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+1
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Roman Zett (Poltava)
07.02.2020 в 20:09
Срочно на телеканал Футбол экспертом!
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+1
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Hugo64 (PARIS)
07.02.2020 в 20:04
леня ты забыл что в футбол играю 11 человек + запасные - А В ЗаРЕ ВСЕГО ДВА С дк В АРЕНДЕ а с Ш воообще НЕТУУУУУУУУУУУУУУУ
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+1
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ascent (Луксор)
07.02.2020 в 20:03
Пусть этот эксперт сначала фамилии игроков арендованных у Шахтера назовет
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+2
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Hugo64 (PARIS)
07.02.2020 в 20:04
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leominora (Луганск)
07.02.2020 в 20:02
заберите этих двоих и команды нет))
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