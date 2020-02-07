Буряк: Заберите у Зари арендованных у Шахтера и Динамо, и команды не будет

Экс- тренер "Динамо" Леонид Буряк считает, что киевский клуб не опустится в нынешнем сезоне ниже 2-го места в УПЛ.

"Не думаю, что "Динамо" окажется на 3-й строчке. Пока нет команд, которые могут вытеснить киевский клуб.

Половина игроков "Зари" арендованы у "Шахтера", половина — у "Динамо". Забираете этих футболистов — команды нет", — сказал Буряк.

Напомним, что на данный момент в "Заре" играют двое арендованных у "Динамо" футболистов - Богдан Леднев и Александр Тымчик. Арендованных у "Шахтера" игроков в составе луганского клуба нет.