Официально: Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии

Хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес, который до недавнего времени выступал в аренде в "Сантосе", подписал контракт с парагвайской "Олимпией" из Асунсьона.

Условия соглашения парагвайский клуб пока что не сообщает.

Напомним, в "Динамо" Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля". Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами.

Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".