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Официально: Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии

Премьер-лига
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Хавбек вернулся на родину

Официально: Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии
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Хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес, который до недавнего времени выступал в аренде в "Сантосе", подписал контракт с парагвайской "Олимпией" из Асунсьона.

Условия соглашения парагвайский клуб пока что не сообщает.

Напомним, в "Динамо" Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля". Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами.

Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".

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В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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