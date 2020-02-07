Чичиков: Днепр-1 очень качественно усилился

Фланговый игрок "Днепра-1" Алексей Чичиков рассказал о кадровом пополнении команды, пользе от конкуренции и универсализме.

- Алексей, судя по всему, именно Ваша команда должна иметь худший настроение из всех отечественных: пять спаррингов - пять поражений...

- Хотелось, конечно, выигрывать, но сборы для того и существуют, чтобы пробовать разные варианты, экспериментировать. Тем более первые сборы, где закладывается основа физической готовности на полгода. Хотя это не снимает с нас ответственности за проигрыши.

- Очевидно, одной из причин является большие кадровые изменения: пришел центрфорвард, центральный и правый полузащитники и фактически изменили всю линию защиты.

- Безусловно. Сыгранность - один из ключевых моментов, а ее у нас пока нет. Я считаю, что мы очень качественно усилились - сейчас фактически на каждую позицию конкуренция. Это особенно важно, например, по той причине, что первый матч после отдыха пропустят трое наших игроков (в т.ч. Хобленко - у него отстранение тянется уже несколько лет). А некоторые, например, Цуриков, до сих пор залечивает травму и не работает в основной группе. Поэтому хорошо, что есть кем заменить ребят.

- О новобранцев: один из них - Тейлор - стал настоящим открытием прошлого сезона, однако затем пережил очень сложную травму. Как он чувствует себя и какие у него ощущения от возвращения в футбол Украины?

- В начале сбора ему, как мне показалось, было сложно: он втягивался физически в тренировочный процесс плюс привыкал к другой модели игры. Сейчас, как вижу, он уже почти адаптировался, потихоньку набирает форму.

- Некоторые считают, что топ-новичком "Днепра-1" является Ди Франко - отличный игрок и лидер раздевалки. По сути, у него один недостаток - слишком часто получает карточки.

- Я бы сказал, что единственный его недостаток - незнание языка, поэтому он постоянно общается через переводчика. По игровым качествам - так, хороший футболист, но у нас все такие!

- Пробовали тренеры какие-то новшества относительно тактики?

- Об этом рано говорить - на первом сборе больше работали физически. Да, во время вечерних тренировок были тактические упражнения, пробовали что-то, но непосредственно этим займемся на втором сборе.

- С имеющихся данных можно сделать вывод, что Вас пробовали на непривычных позициях. Например, игру с сербским ВСК Вы начали как правый защитник.

- Экспериментов было много. Я вышел на поле правым защитником, потому что у нас на этой позиции был один Адамюк, а по плану все должны были провести на поле по 45 минут. Тренер сказал сыграть на этом месте, я сыграл... Вообще меня еще в детстве учили, что универсальность - большой "плюс" и для исполнителя, и для команды.

- Сейчас, когда эмоции должны улечься, можете назвать причины не совсем удачного выступления "Днепра-1" в дебютном сезоне в элите?

- Там сумма факторов без какого-то конкретного. Мы пытаемся найти причины в себе, тем самым, в частности, занимаемся и на тренировочных сборах. Весной попробуем выступить лучше.