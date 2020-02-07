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Коваленко попал в символическую сборную молодых игроков, у которых скоро заканчиваются контракты

Премьер-лига
(3 голосов)

Transfermarkt все подсчитал

Коваленко попал в символическую сборную молодых игроков, у которых скоро заканчиваются контракты
Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков не старше 23 лет, у которых истекают контракты с клубами.

Попал в данный список и украинский хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко.

Отметим, что контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до конца июня 2020 года. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 6 млн евро.

Коваленко попал в символическую сборную молодых игроков, у которых скоро заканчиваются контракты - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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