Коваленко попал в символическую сборную молодых игроков, у которых скоро заканчиваются контракты

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков не старше 23 лет, у которых истекают контракты с клубами.

Попал в данный список и украинский хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко.

Отметим, что контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до конца июня 2020 года. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 6 млн евро.