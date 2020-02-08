Пап-Альюн: Работаем, чтобы надлежащим образом подготовиться к игре с Динамо

Французский полузащитник "Ворсклы" Ндиайе Пап-Альюн рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"Первая часть сборов была очень интенсивной. Команда много двигалась, работала и хорошо физически подготовилась ко второму сбору.

На втором сборе мы будем больше работать на поле, над техникой и тактикой, чтобы надлежащим образом подготовиться к игре с киевским "Динамо", — отметил Пап-Альюн.

Напомним, что весеннюю часть сезона полтавчане откроют именно матчем с киевским "Динамо".