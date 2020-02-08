  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пап-Альюн: Работаем, чтобы надлежащим образом подготовиться к игре с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пап-Альюн: Работаем, чтобы надлежащим образом подготовиться к игре с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек Ворсклы рассказал, как проходят сборы команды

Пап-Альюн: Работаем, чтобы надлежащим образом подготовиться к игре с Динамо
Новина українською

Французский полузащитник "Ворсклы" Ндиайе Пап-Альюн рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"Первая часть сборов была очень интенсивной. Команда много двигалась, работала и хорошо физически подготовилась ко второму сбору.

На втором сборе мы будем больше работать на поле, над техникой и тактикой, чтобы надлежащим образом подготовиться к игре с киевским "Динамо", — отметил Пап-Альюн.

Напомним, что весеннюю часть сезона полтавчане откроют именно матчем с киевским "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Пап-Альюн Ндиайе
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...