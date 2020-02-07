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Официально: Бенито – игрок Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Контракт на 3,5 года

Официально: Бенито – игрок Динамо
Новина українською

21-летний нигерийский футболист Олабиран Блессинг Муива (Бенито) прибыл в Киев и подписал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года.

В своей новой команде нападающий будет выступать под 77-м номером и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции.

Напомним, что ранее нигериец выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия), а также привлекался в олимпийскую (U-23) сборную своей страны.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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FCZK-1922 (Кировоград)
07.02.2020 в 20:53
Дурдом
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СашаXM (Хмельницкий)
07.02.2020 в 20:42
топ)) ржу ))
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