Официально: Бенито – игрок Динамо

21-летний нигерийский футболист Олабиран Блессинг Муива (Бенито) прибыл в Киев и подписал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года.

В своей новой команде нападающий будет выступать под 77-м номером и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции.

Напомним, что ранее нигериец выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия), а также привлекался в олимпийскую (U-23) сборную своей страны.