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Официально: Бенито – игрок Динамо
Контракт на 3,5 года
21-летний нигерийский футболист Олабиран Блессинг Муива (Бенито) прибыл в Киев и подписал контракт с киевским "Динамо".
Соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года.
В своей новой команде нападающий будет выступать под 77-м номером и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции.
Напомним, что ранее нигериец выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия), а также привлекался в олимпийскую (U-23) сборную своей страны.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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FCZK-1922 (Кировоград)
07.02.2020 в 20:53
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СашаXM (Хмельницкий)
07.02.2020 в 20:42
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