Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенито: Мне нравится игра Динамо, это сильная команда
Первые эмоции новичка киевлян
Новичок "Динамо" Бенито поделился первыми эмоциями после подписания контракта с киевским клубом.
- Бенито, твои первые впечатления от Киева и Украины?
- Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о "Динамо", поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи.
- Что ты уже знаешь о киевском "Динамо"?
- Я следил за играми "Динамо" в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне нравится игра киевлян, это сильная команда.
- Можешь выделить кого-то из игроков "бело-синих"?
- Знаю, что за "Динамо" раньше выступал Андрей Шевченко. Также здесь играли некоторые из моих друзей, а вот футболистов нынешнего состава киевлян пока не смогу назвать, с ними мне еще предстоит познакомиться.
- Мы знаем, что ты можешь сыграть на обоих флангах, а также на острие атаки. Какая твоя любимая позиция на поле?
- Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий футболист и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа.
- Раньше ты играл в таких постсоветских странах, как Узбекистан, Молдова, Беларусь и Россия. Как думаешь, такой опыт поможет быстрее адаптироваться в Украине?
- Уверен, что да. Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив.
- Завтра ты сможешь присоединиться к "Динамо" в Турции?
- Да, завтра я смогу вылететь на сбор в Турцию, после того как уладятся дела с моей визой.
- Каковы твои амбиции в "Динамо" на ближайший период? Что хотел бы передать болельщикам команды?
- Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занять достойную позицию по итогам сезона. Также я знаю, что "Динамо" продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все возможное, чтобы усилить команду.