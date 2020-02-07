Львов обыграл две латвийские команды за один день

В пятницу 7 февраля, ФК "Львов" запланировал на сборах в Турции сразу два спарринга.

В утреннем матче подопечные Егише Меликяна обыграли "Спартак" из Юрмалы, а вечером одолели латвийскую "Валмиеру".

Первый тайм второго матча выдался сухим, а вот после перерыва украинская команда вырвала победу.

Львов вышел вперед благодаря голу игрока на просмотре, однако латыши почти сразу же забили в ответ.

Впрочем, Ходаковский в концовке матча помог команде Меликяна вырвать победу.

Львов – Валмиера (Латвия) 2:1

Голы: Игрок на просмотре, Ходаковский

Львов: Пеньков, Гончар, Кравчук, Клименчук, Нич, Бопесу, Шина, Жонотан, Велвес, Пернамбуко и два игрока на просмотре

Во втором тайме вышли: Алваро, Клименчук и Ходаковский.