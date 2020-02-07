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Львов обыграл две латвийские команды за один день
После Юрмалы была повержена Валмиера
В пятницу 7 февраля, ФК "Львов" запланировал на сборах в Турции сразу два спарринга.
В утреннем матче подопечные Егише Меликяна обыграли "Спартак" из Юрмалы, а вечером одолели латвийскую "Валмиеру".
Первый тайм второго матча выдался сухим, а вот после перерыва украинская команда вырвала победу.
Львов вышел вперед благодаря голу игрока на просмотре, однако латыши почти сразу же забили в ответ.
Впрочем, Ходаковский в концовке матча помог команде Меликяна вырвать победу.
Львов – Валмиера (Латвия) 2:1
Голы: Игрок на просмотре, Ходаковский
Львов: Пеньков, Гончар, Кравчук, Клименчук, Нич, Бопесу, Шина, Жонотан, Велвес, Пернамбуко и два игрока на просмотре
Во втором тайме вышли: Алваро, Клименчук и Ходаковский.