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Бурда: Беседину сейчас очень трудно, но он пройдет это и вернется еще сильнее

Премьер-лига
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В команде поддерживают нападающего

Бурда: Беседину сейчас очень трудно, но он пройдет это и вернется еще сильнее
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Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о том, как в команде отреагировали на ситуацию с проваленным допинг-тестом форварда Артема беседина.

"Расстроились все. Это большой удар не только для Артема, но и для команды. Мы всячески его поддерживаем, подбадриваем. Ему очень трудно сейчас. Но уверен, он пройдет через это и вернется еще сильнее", - сказал Бурда в интервью журналу "Футбол".

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4) и на время расследования был отстранен от футбола.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Никита Бурда
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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