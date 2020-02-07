Бурда: Беседину сейчас очень трудно, но он пройдет это и вернется еще сильнее

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о том, как в команде отреагировали на ситуацию с проваленным допинг-тестом форварда Артема беседина.

"Расстроились все. Это большой удар не только для Артема, но и для команды. Мы всячески его поддерживаем, подбадриваем. Ему очень трудно сейчас. Но уверен, он пройдет через это и вернется еще сильнее", - сказал Бурда в интервью журналу "Футбол".

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4) и на время расследования был отстранен от футбола.