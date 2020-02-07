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Селюк: Уверен, что Бенито принесет немалую пользу Динамо
Очередной клиент агента подписал контракт с Динамо
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал подписание контракта своего клиента Бенито с "Динамо".
"Рад за Бенито. Наконец он уже добрался, прошел медосмотр и является полноценным игроком "Динамо" Киев.
Уверен, игрок сб.Нигерии принесет немалую пользу клубу, а клуб с отличными тренерами поможет ему выйти на новый уровень в своем развитии и достижении больших результатов и трофеев", - написал Селюк в Твиттере.
Напомним, что контракт игрока с "Динамо" рассчитан на 3,5 года.
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Источник:Твиттер
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