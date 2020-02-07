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Бондарь: Хотим досрочно стать чемпионами и как можно дальше пройти в ЛЕ

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник горняков - о целях на весеннюю часть сезона

Бондарь: Хотим досрочно стать чемпионами и как можно дальше пройти в ЛЕ
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал, как проходят сборы команды, а также высказался относительно целей на весеннюю часть сезона.

"Условия шикарные. Гостиница отличная, питание хорошее, поля рядом. Поля – лучшие в Турции, идеального качества. Все условия есть.

Акцент в тренировочной работе тот же, что был и летом. Все с мячом, большая интенсивность, быстрая работа с мячом. У нас нет беговой работы, сделан акцент на контроль мяча. Тренируемся в этом режиме.

Я смотрел матчи "Бенфики" в ЛЧ. Серьезная команда нам будет противостоять. А так общекомандно мы еще не разбирали. Думаю, это будет чуть позже, ближе к матчу.

Цель пройти "Бенфику" и стать чемпионами Украины. Надо, чтобы никаких шансов не оставалось у наших конкурентов. Хотим досрочно стать чемпионами и как можно дальше пройти в ЛЕ", – сказал Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
08.02.2020 в 00:09
Жаль но,но у Шахты даже 20% нет молодняка Динамо,если учитывать качество,один отстой под Мариуполь,может Бондарь заиграет?
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