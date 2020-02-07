Бондарь: Хотим досрочно стать чемпионами и как можно дальше пройти в ЛЕ

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал, как проходят сборы команды, а также высказался относительно целей на весеннюю часть сезона.

"Условия шикарные. Гостиница отличная, питание хорошее, поля рядом. Поля – лучшие в Турции, идеального качества. Все условия есть.

Акцент в тренировочной работе тот же, что был и летом. Все с мячом, большая интенсивность, быстрая работа с мячом. У нас нет беговой работы, сделан акцент на контроль мяча. Тренируемся в этом режиме.

Я смотрел матчи "Бенфики" в ЛЧ. Серьезная команда нам будет противостоять. А так общекомандно мы еще не разбирали. Думаю, это будет чуть позже, ближе к матчу.

Цель пройти "Бенфику" и стать чемпионами Украины. Надо, чтобы никаких шансов не оставалось у наших конкурентов. Хотим досрочно стать чемпионами и как можно дальше пройти в ЛЕ", – сказал Бондарь.