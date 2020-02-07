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ТМ. Колос расписал боевую ничью с узбекским Насафом
Боевая ничья
Ковалевский "Колос", который проводит свой сбор в Турции, в пятницу 7 февраля провел спарринг с "Насафом" из Узбекистана.
"Насаф" быстро открыл счет с пенальти, однако ковалевцы почти сразу же сравняли, причем тоже с пенальти.
Во втором тайме картина игры не изменилась. "Колос" снова пропустил первым, однако сравняли благодаря усилиям именинника Волкова. Концовку матча активнее провели подопечные Костышина, однако забить победный мяч не смогли. В итоге, 2:2.
Колос (Ковалевка) - Насаф (Карши, Узбекистан) 2:2
Голы: Гавриш (пен.), Волков
Колос (1-й тайм): Волынец, Морозко, Гавриш, Петров, Емец, Задоя, Смирный, Сорокин, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.
Колос (2-й тайм): Кучеренко, Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец, Гавриш, Сорокин, Антюх, Кожушко, Волков, Бондаренко.