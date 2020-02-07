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ТМ. Колос расписал боевую ничью с узбекским Насафом

Премьер-лига
(1 голосов)

Боевая ничья

ТМ. Колос расписал боевую ничью с узбекским Насафом
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Ковалевский "Колос", который проводит свой сбор в Турции, в пятницу 7 февраля провел спарринг с "Насафом" из Узбекистана.

"Насаф" быстро открыл счет с пенальти, однако ковалевцы почти сразу же сравняли, причем тоже с пенальти.

Во втором тайме картина игры не изменилась. "Колос" снова пропустил первым, однако сравняли благодаря усилиям именинника Волкова. Концовку матча активнее провели подопечные Костышина, однако забить победный мяч не смогли. В итоге, 2:2.

Колос (Ковалевка) - Насаф (Карши, Узбекистан) 2:2

Голы: Гавриш (пен.), Волков

Колос (1-й тайм): Волынец, Морозко, Гавриш, Петров, Емец, Задоя, Смирный, Сорокин, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

Колос (2-й тайм): Кучеренко, Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец, Гавриш, Сорокин, Антюх, Кожушко, Волков, Бондаренко.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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