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Сергей Кравченко: 8-е место для Днепра-1 - это не очень хорошо

Премьер-лига
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Капитан рассказал о новичках команды

Сергей Кравченко: 8-е место для Днепра-1 - это не очень хорошо
Новина українською

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко рассказал о зимней трансферной кампании клуба, в результате которой были подписаны шесть новичков.

"Результаты говорят о том, что не все в порядке у нас. 8-е место для "Днепра-1" – это не очень хорошо. Тренерский штаб, руководство сделали выводы, анализ, решили усиливаться.

Это постоянный процесс в футболе. Просто сейчас так много новичков – 6 человек. Я уверен, что это к лучшему. Пришли хорошие футболисты, мы станем сильнее.

Руководство и тренерский штаб знают свое дело. Они постараются вывести эту команду на уровень, который она заслуживает", – сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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