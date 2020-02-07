Премьер-лига
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В понедельник 10 февраля Мариуполь сыграет со Львовом и Черноморцем
Азовцы обновили график спаррингов
"Мариуполь" обновил и утвердил календарь спаррингов на втором турецком сборе.
К четырем соперникам (с двумя из которых азовцы уже сыграли), прибавились ФК "Львов" и латвийская "Валмиера".
Таким образом, график спаррингов "Мариуполя" на втором сборе выглядит следующим образом:
- 10-го февраля (10:00) — ФК "Львов" (Украина)
- 10-го февраля (16:00) — "Черноморец" (Украина)
- 13-го февраля (10:00) — ФК "Валмиера" (Латвия)
- 13-го февраля (16:00) — "Локомотив" (Грузия)
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Источник:ФК Мариуполь
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