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В понедельник 10 февраля Мариуполь сыграет со Львовом и Черноморцем

Премьер-лига
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Азовцы обновили график спаррингов

В понедельник 10 февраля Мариуполь сыграет со Львовом и Черноморцем
Новина українською

"Мариуполь" обновил и утвердил календарь спаррингов на втором турецком сборе.

К четырем соперникам (с двумя из которых азовцы уже сыграли), прибавились ФК "Львов" и латвийская "Валмиера".

Таким образом, график спаррингов "Мариуполя" на втором сборе выглядит следующим образом:

  • 10-го февраля (10:00) — ФК "Львов" (Украина)
  • 10-го февраля (16:00) — "Черноморец" (Украина)
  • 13-го февраля (10:00) — ФК "Валмиера" (Латвия)
  • 13-го февраля (16:00) — "Локомотив" (Грузия)
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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Мариуполь

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