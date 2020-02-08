Зависть или некомпетентность? - Рафаилов ответил Буряку

Тоже сначала посмеялся над Буряком, но потом понял, что реалии нынешнего чемпионата таковы: он мало кому интересен и следит за ним рекордно низкий процент населения... И простому болельщику нужно сделать огромное усилие (если он конечно не мазохист), чтобы досмотреть до конца даже считающимся топовым матч, не говоря уже о рядовых матчах... А бывшим игрокам на этот ужас и смотреть тошно...и следить в тягость... Я так думаю!