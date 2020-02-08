Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зависть или некомпетентность? - Рафаилов ответил Буряку
В Заре двое арендованных у Динамо футболистов - Леднев и Тымчик, а арендованных у Шахтера игроков у луганчан нет
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал слова Леонида Буряка.
- Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность? – написал Рафаилов в своем Фейсбук.
Напомним, что Буряк в недавнем интервью сказал: "Половина игроков "Зари" арендованы у "Шахтера", половина — у "Динамо". Забираете этих футболистов — команды нет".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ascent (Луксор)
08.02.2020 в 11:31
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...