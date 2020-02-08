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Зависть или некомпетентность? - Рафаилов ответил Буряку

Премьер-лига
(2 голосов)

В Заре двое арендованных у Динамо футболистов - Леднев и Тымчик, а арендованных у Шахтера игроков у луганчан нет

Зависть или некомпетентность? - Рафаилов ответил Буряку
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал слова Леонида Буряка.

- Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность? – написал Рафаилов в своем Фейсбук.

Напомним, что Буряк в недавнем интервью сказал: "Половина игроков "Зари" арендованы у "Шахтера", половина — у "Динамо". Забираете этих футболистов — команды нет".

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В статье: Заря (Луганск) Леонид Буряк Сергей Рафаилов
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
08.02.2020 в 11:31
Тоже сначала посмеялся над Буряком, но потом понял, что реалии нынешнего чемпионата таковы: он мало кому интересен и следит за ним рекордно низкий процент населения... И простому болельщику нужно сделать огромное усилие (если он конечно не мазохист), чтобы досмотреть до конца даже считающимся топовым матч, не говоря уже о рядовых матчах... А бывшим игрокам на этот ужас и смотреть тошно...и следить в тягость... Я так думаю!
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