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Кирилл Петров: Интересно поработать под руководством Костышина, ведь мы раньше играли вместе

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о том, почему выбрал "Колос"

Кирилл Петров: Интересно поработать под руководством Костышина, ведь мы раньше играли вместе
Новина українською

Хавбек "Колоса" Кирилл Петров рассказал, почему перешел в клуб из Ковалевки.

– Все ли тебя устраивало заграницей?

– Меня все устраивало. Но в последний момент руководство "Нефтчи" захотело прекратить со мной сотрудничество. Не знаю, почему. Мы пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта.

– Были предложения от других клубов?

– Варианты были не 100-процентные, в стадии переговоров. После разговора с Русланом Костышиным и с Виталием Лисицким принял решение переехать домой. Предложения, которые были в стадии переговоров, отменил, решил быть дома.

– Что сыграло ключевую роль?

– Прежде всего, дом. На втором месте – я пришел к людям, которых очень давно знаю, которые честные, не обманут. Мне интересно поработать с человеком, с которым довелось поиграть. Сейчас интересно поработать с ним как с тренером.

– Как тебе атмосфера в команде?

– Атмосфера супер, коллектив – тоже. Как мне говорили ребята и тренеры до прихода, увидел все это на 200%. Дружелюбный, веселый, сплоченный коллектив – самое главное для команды в Украине. Если будет коллектив, будет и результат.

– Каким Руслан Костышин был футболистом?

– Дисциплинированный. Очень выносливый, трудолюбивый. Старался быть вожаком команды, за собой тянул ребят. Всегда помогал, подсказывал. Сейчас он такой же тренер, пытается подсказать, научить, передать качества, которые были у Костышина-футболиста, – сказал Петров телеканалу клуба в Youtube.

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В статье: Кирилл Петров Колос (Ковалевка)
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