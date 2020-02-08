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Карпаты – Металлург Бекабад. Прямая видеотрансляция спаррринга
Поединок стартует в 16:00
Предоставляем вашему вниманию прямую видеотрансляцию товарищеского матча между "Карпатами" и "Металлургом" из Бекабада.
Отметим, что "Металлург" финишировал на 5-й строчке в последнем розыгрыше чемпионата Узбекистана.
Спарринг начнётся в 16:00.
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