  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты – Металлург Бекабад. Прямая видеотрансляция спаррринга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты – Металлург Бекабад. Прямая видеотрансляция спаррринга

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок стартует в 16:00

Карпаты – Металлург Бекабад. Прямая видеотрансляция спаррринга
UA-Футбол
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию прямую видеотрансляцию товарищеского матча между "Карпатами" и "Металлургом" из Бекабада.

Отметим, что "Металлург" финишировал на 5-й строчке в последнем розыгрыше чемпионата Узбекистана.

Спарринг начнётся в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...