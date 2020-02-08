Герой футбольного дня. Виктор Цыганков. За 3,5 года в основной обойме Динамо - десять больничных выписок

Виктор Цыганков полностью пропустил первый сбор "Динамо" – пропускает и второй. Как информирует официальный сайт киевского клуба, у капитана "Динамо" – мышечное повреждение передней поверхности бедра. Ожидается, что в контрольных матчах этой зимой он уже не сыграет, а будет целенаправленно готовиться к первому матчу второй части УПЛ против "Ворсклы".

За 3,5 года пребывания в основной команде "Динамо" для Виктора Цыганкова, по информации, доступной прессе, это уже десятое серьезное повреждение. Дебютировал за основную команду в августе 2016-го, а начале октября того же года он пропускал матчи и тренировки "Динамо" из-за проблем с задней поверхностью бедра (1).

23.10.2016 принял участие в матче чемпионата против "Александрии", а уже 26-го числа того же месяца снова травмировался в матче Кубка Украины против "Зари" (2).

12-го марта 2017-го года пропустил матч чемпионата против "Зирки", хотя готовился к нему в общей группе. Как стало известно позже, в день игры Цыганков во время ходьбы почувствовал боль в икроножной мышце (3). Вскоре вернулся в общую группу, но в начале апреля снова залег в лазарете. Пропустил матч с "Олимпиком" (09.04.2020) из-за серьезного мышечного спазма. Пропустил и следующий матч с "Зарей", а против "Шахтера" 21.04.2017 уже играл (4).

Октябрь - ноябрь 2017-го года – находился вне игры из-за проблем с приводящей мышцей. Надо отметить, что в "Динамо" Виктор с травмой вернулся из расположения сборной Украины (был вызван в национальную, но затем присоединился к "молодежке"). 5-го ноября 2017-го года отбегал несколько минут в матче чемпионата с "Ворсклой" и поехал в молодежную сборную. Однако очень быстро оттуда вернулся.

"Цыганков прибыл в расположение молодежной сборной Украины, но у него есть проблемы со здоровьем. Поэтому он не готовится к предстоящим матчам. Мы с ним по этому поводу уже пообщались, и он возвращается в расположение своего клуба", - сказал тогдашний главный тренер "молодежки" Александр Головко (5).

В последнем матче 2017-го года календарного года (10.12.2017) сыграл против "Александрии", а затем пропустил первый зимний сбор "Динамо" (точнее, тренировался индивидуально). Как оказалось, 20-го декабря Виктору сделали операцию на паховых кольцах (6).

В конце марта 2018-го года он должен был помочь сборной Украины в контрольных матчах против Саудовской Аравии и Японии. Сыграл в обоих поединках. Но против японцев – только с десяток минут. К матчу готовился индивидуально из-за сильного ушиба бедра (7).

Конец мая 2018-го. Сыграл последний матч чемпионата против "Шахтера", был вызван в национальную сборную Украины на товарищеский поединок со сборной Марокко, но покинул расположение команды сразу после медосмотра. Из официальной информации известно лишь то, что Виктор Цыганков получил неутешительный вердикт от врачей УАФ (8). В первом туре следующего чемпионата Украины (конец июля 2018-го) сыграл.

Июль - август 2019-го. На первом предсезонном сборе в Австрии Виктор Цыганков работал индивидуально, поскольку тесты обнаружили небольшое повреждение (с официального сайта "Динамо"). Лишь в конце июля он вернулся в общую группу, хотя работал там с ограничениями. В первых трех матчах чемпионата 2019/20, в том числе и против "Шахтера", либо выходил на замену, либо уходил с поля раньше времени. Не играл также в Суперкубке (9).

Зимний антракт 2019-2020. Виктор Цыганков пропустил первый сбор "Динамо", пропускает и второй. Причина – мышечное повреждение передней поверхности бедра (10).

Для полноты картины не лишней будет цитата тренера Академии "Динамо" Ромео Вендлера, датированная ноябрем 2018-го года:

"Он молодой и имеет большой потенциал для больших клубов, но еще не сейчас. Его проблема – слишком много матчей для молодого игрока, его тело не готово для такого количества игр, ему трудно играть каждый матч по 90 минут. Может быть, через год-два это нормализуется, и все будет хорошо. Он занимается специальными упражнениями для своего тела. С каждым днем ​​ему все лучше"...

А закончим упоминанием о другом экс-лидере "Динамо" Андрее Ярмоленко, который после отъезда в Европу (поиграл в двух топ-чемпионатах) в течение двух с половиной лет пережил уже три тяжелые травмы. То ли динамовские лидеры такие хрупкие, то ли нагрузка такие высокие...