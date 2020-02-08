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Олимпик — Работнички 1:1. Обзор матча
Предоставляем вашему вниманию обзор поединка с участием "олимпийцев".
В контрольном поединке в Турции донецкий "Олимпик" сыграл вничью с северомакендонскими "Работничками", обменявшись голами в первом тайме.
Олимпик — Работнички 1:1
Голы: Зотько, 38 — Тошевски, 35.
Олимпик: Кичак (Крынский, 45) – Зотько (Цымбалюк, 60), Ксенз (Вербный, 60), Снурницын (Лукьянчук, 60), Кравченко (Лебеденко, 30), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло, 60), Тейшейра (Чогадзе, 60), Имери (Дегтярев, 60), Шахаб (Баланюк, 55).
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