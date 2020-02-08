Матеус Нортон покинул Зарю

"Заря" расторгла контракт с полузащитником Нортоном Матеусом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

23-летний бразилец присоединился к "Заре" в начале прошлого года, однако с тех пор провел всего один поединок в футболке клуба.

Ранее луганчане отпустили защитника Максима Белого в "Рух".