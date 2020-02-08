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Матеус Нортон покинул Зарю
Хавбек так и не прижился в луганском клубе
"Заря" расторгла контракт с полузащитником Нортоном Матеусом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.
23-летний бразилец присоединился к "Заре" в начале прошлого года, однако с тех пор провел всего один поединок в футболке клуба.
Ранее луганчане отпустили защитника Максима Белого в "Рух".
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