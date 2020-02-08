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Сикан начнёт матч с Олимпией в старте

Премьер-лига
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Сикан начнёт матч с Олимпией в старте
Новина українською

"Шахтёр" объявил основной состав на товарищеский матч с "Олимпией".

Стартовый состав: Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.

После 20-ти туров чемпионата Словении "Олимпия Любляна" лидирует в таблице с 42 очками в активе.

Матч "Олимпия" – "Шахтёр" начнётся в 16:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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