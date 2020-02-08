Премьер-лига
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Сикан начнёт матч с Олимпией в старте
Луиш Каштру дал шанс молодому форварду
"Шахтёр" объявил основной состав на товарищеский матч с "Олимпией".
Стартовый состав: Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.
После 20-ти туров чемпионата Словении "Олимпия Любляна" лидирует в таблице с 42 очками в активе.
Матч "Олимпия" – "Шахтёр" начнётся в 16:00.
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