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Шахтер - Олимпия. Прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" проведут матч с словенским клубом

Шахтер - Олимпия. Прямая видеотрансляция матча
Новина українською

"Шахтёр" продолжает подготовку к весенней части сезона.

В очередном товарищеском матче "горняки" сыграют с лидером чемпионата Словении "Олимпией".

Прямая видеотрансляция поединка доступна на официальном сайте чемпионов Украины.

Ранее "Шахтёр" сыграл вничью с датским "Сённерйюском" (2:2).

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
08.02.2020 в 16:30
Маленькое уточнение-на официальном сайте ДЕЛАННЫХ или ДЫРЯВЫХ чемпионов или команды Бомжей-доноров очков для европейских команд
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