Премьер-лига
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Шахтер - Олимпия. Прямая видеотрансляция матча
"Горняки" проведут матч с словенским клубом
"Шахтёр" продолжает подготовку к весенней части сезона.
В очередном товарищеском матче "горняки" сыграют с лидером чемпионата Словении "Олимпией".
Прямая видеотрансляция поединка доступна на официальном сайте чемпионов Украины.
Ранее "Шахтёр" сыграл вничью с датским "Сённерйюском" (2:2).
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
08.02.2020 в 16:30
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