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Шахтёр одержал волевую победу над лидером чемпионата Словении

Премьер-лига
(2 голосов)

Это был предпоследний матч команды на сборах

Шахтёр одержал волевую победу над лидером чемпионата Словении
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтёр" в контрольном матче отпраздновал победу в поединке против текущего лидера чемпионата Словении, "Олимпии" из Любляны.

Любопытно, что три дня назад против этого же соперника играло киевское "Динамо", одержав победу 5:0.

В первом тайме забили словенцы: Вукушич прямым ударом со штрафного послал мяч в правую "шестёрку". Пятов, похоже, ошибся, запрятавшись за стенкой.

"Горняки" перевернули игру в последние десять минут. Сначала Коноплянка сделал ассист на Патрика, который "додавил" защитника и перебросил мяч через вратаря. Затем уже сам Коноплянка прямым ударом со штрафного (не без помощи рикошета) вывел дончан вперёд. А точку поставил Мораес своим индивидуальным проходом.

Свой следующий матч "Шахтёр" проведёт завтра против латвийского "Вентспилса".

"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения) 3:1
Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 - Вукушич 27
"Шахтёр": Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан (Фернандо 26)

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В статье: Шахтер (Донецк) Олимпия (Любляна)
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Комментарии (5)
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миг-25 (киев)
08.02.2020 в 19:59
Да Водосточная Барселона или Бомжи как их называют в Украине -не очень впечатляет Мне кажется для них ближе-срывать зимние шапки в донецких сортирах или рыться в мусорных баках в Киеве
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0
0
v.grischuk (Винница)
08.02.2020 в 19:19
Не впечатляет воооообще((
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+1
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
08.02.2020 в 18:29
Правильною дорогою йде Каштру! Бліда тінь від команди Луческу.
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+1
-2
аалекс ( Крым)
08.02.2020 в 19:02
В чем-то вы правы, но и у Луческу был провальный период, перед тем как Шахтер стал уважаемым клубом в Европе. Хотя как ни крути уровень Луч и Каштру - несопоставим.
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+1
-1
филанкрот (donetsk)
08.02.2020 в 19:02
це рівень Ахметова тоді і зараз
+2
0

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