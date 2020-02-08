Шахтёр одержал волевую победу над лидером чемпионата Словении

Донецкий "Шахтёр" в контрольном матче отпраздновал победу в поединке против текущего лидера чемпионата Словении, "Олимпии" из Любляны.

Любопытно, что три дня назад против этого же соперника играло киевское "Динамо", одержав победу 5:0.

В первом тайме забили словенцы: Вукушич прямым ударом со штрафного послал мяч в правую "шестёрку". Пятов, похоже, ошибся, запрятавшись за стенкой.

"Горняки" перевернули игру в последние десять минут. Сначала Коноплянка сделал ассист на Патрика, который "додавил" защитника и перебросил мяч через вратаря. Затем уже сам Коноплянка прямым ударом со штрафного (не без помощи рикошета) вывел дончан вперёд. А точку поставил Мораес своим индивидуальным проходом.

Свой следующий матч "Шахтёр" проведёт завтра против латвийского "Вентспилса".

"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения) 3:1

Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 - Вукушич 27

"Шахтёр": Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан (Фернандо 26)