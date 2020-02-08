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Шахтёр одержал волевую победу над лидером чемпионата Словении
Это был предпоследний матч команды на сборах
Донецкий "Шахтёр" в контрольном матче отпраздновал победу в поединке против текущего лидера чемпионата Словении, "Олимпии" из Любляны.
Любопытно, что три дня назад против этого же соперника играло киевское "Динамо", одержав победу 5:0.
В первом тайме забили словенцы: Вукушич прямым ударом со штрафного послал мяч в правую "шестёрку". Пятов, похоже, ошибся, запрятавшись за стенкой.
"Горняки" перевернули игру в последние десять минут. Сначала Коноплянка сделал ассист на Патрика, который "додавил" защитника и перебросил мяч через вратаря. Затем уже сам Коноплянка прямым ударом со штрафного (не без помощи рикошета) вывел дончан вперёд. А точку поставил Мораес своим индивидуальным проходом.
Свой следующий матч "Шахтёр" проведёт завтра против латвийского "Вентспилса".
"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения) 3:1
Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 - Вукушич 27
"Шахтёр": Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан (Фернандо 26)