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Вакула: Считаю, что Шахтер готов на 100%

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав поделился мыслями насчет подготовки "горняков"

Вакула: Считаю, что Шахтер готов на 100%
Новина українською

Форвард донецкого "Шахтера" Владислав Вакула высказался насчет готовности "горняков".

- В какой физической форме находится команда?

– Думаю, команда готова на все 100%. Все-таки конец сборов, считаю, все набрали свою оптимальную форму.

- Команда готова к возобновлению официальных матчей?

– Конечно, считаю, команда отлично готова. Думаю, будет показывать хороший футбол, – рассказал Владислав Вакула.

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В статье: Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Комментарии (4)
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Neon11 (Ахтырка)
08.02.2020 в 19:08
Ну якщо це 100%, то я за вас радий. Не такі вже й примарні бажання динамівців наздогнати саме цей Шахтар! Матч із чемпіоном Словенії цьому підтвердження!
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Володимирович (Кременчуг)
08.02.2020 в 19:27
Взагалі навіть вболівальники ДК на цей сезон не мають планів! (В чемпіонаті звичайно, кубок ДК має виграти). Думаю ти такий Даріан для київського клубу)))
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corefan (Горловка)
08.02.2020 в 19:34
Хвалилася синиця сонце підпалити.
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xapyga (Запорожье)
08.02.2020 в 19:07
где такие фото берут,как будто за 30)
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