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Вакула: Считаю, что Шахтер готов на 100%
Владислав поделился мыслями насчет подготовки "горняков"
Форвард донецкого "Шахтера" Владислав Вакула высказался насчет готовности "горняков".
- В какой физической форме находится команда?
– Думаю, команда готова на все 100%. Все-таки конец сборов, считаю, все набрали свою оптимальную форму.
- Команда готова к возобновлению официальных матчей?
– Конечно, считаю, команда отлично готова. Думаю, будет показывать хороший футбол, – рассказал Владислав Вакула.
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Источник:YouTube-канал "Шахтера"
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Комментарии (4)
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Neon11 (Ахтырка)
08.02.2020 в 19:08
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Володимирович (Кременчуг)
08.02.2020 в 19:27
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corefan (Горловка)
08.02.2020 в 19:34
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xapyga (Запорожье)
08.02.2020 в 19:07
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