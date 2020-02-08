Луиш Каштру: Результат сегодня волновал меньше всего, но побеждать приятно

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу в контрольном матче над "Олимпией".

- Что получилось и не получилось из плана на матч?

– Первый тайм не удался. У нас был только один удар по воротам. Мы не прессинговали, не контролировали игру. Второй тайм был совершенно другим. Мы полностью контролировали игру, соперник практически не добирался до наших ворот. Мы нормально создавали моменты, забили 3 гола, но могли и больше. Во втором тайме нам удалось проводить атаки через середину, фланги. Была большая вариативность игры. 3:1 – заслуженно. Результат сегодня волновал меньше всего, но побеждать приятно. Ребята выложились. Я доволен.

– Сегодня самый холодный день на сборах. Как на игру повлияли климатические условия?

– Погода не повлияла. Повлиял соперник и то позиционирование, которое он демонстрировал в течение всего матча. Они сели глубоко, было тяжело вскрывать зоны, прорываться в последнюю треть. Но с большой работой мы смогли их разобрать и забить. Мы хотели забивать.

– Как оцените игру Витао?

– Додо в олимпийской сборной Бразилии. У нас был только один правый защитник – Сергей Болбат. Подумали, что Витао мог бы сыграть на этой позиции благодаря своим качествам. Он достаточно быстр, хороший пас, отличная правая нога, отличная позиционная игра. Он выполнил функции эффективно, хорошо себя проявил, – рассказал Каштру.